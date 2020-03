Festa della donna, iniziative e riflessioni a Greve in Chianti

La biblioteca comunale di Greve in Chianti si fa contenitore di eventi per celebrare la festa internazionale dedicata alla donna. Una doppia iniziativa organizzata dal Comune con l'obiettivo di invitare la comunità dei lettori e non solo, giovani e adulti, ad una riflessione collettiva sulla questione femminile legata in particolar modo alla rivendicazione dei diritti.

“Ricordiamo l'8 marzo, data in cui all'inizio del ventesimo secolo fu istituita la giornata internazionale della donna, con i linguaggi e le espressioni della cultura toscana. Parole in scena e stampate su un libro per ribadire che le affermazioni di diritto troppo spesso faticano a coincidere con quelle di fatto”. Sono le parole degli assessori Lorenzo Lotti, Maria Grazia Esposito e Ilary Scarpelli, promotori di un doppio appuntamento aperto al pubblico in bilico tra teatro e letteratura. “Nonostante le tante battaglie condotte dalle donne – proseguono gli assessori - basti pensare che in Italia si dovette aspettare il 2 giugno 1946 per vedere riconosciuto il diritto al voto, il cammino ancora è molto lungo, occorre l'impegno sia delle istituzioni sia delle comunità per realizzare il processo di uguaglianza dei diritti ed emancipazione effettiva delle donne in tutti i campi della società".

Domani, giovedì 5 marzo alle ore 21:15, tra gli scaffali e le sale lettura di piazza Terra madre, prende vita un'originale esperienza teatrale. Si parlerà del difficile ruolo delle donne, delle loro conquiste economiche, sociali e politiche, dei loro sforzi per affermare uguaglianza e parità di genere nello spettacolo "La guerra delle donne" di Luigi Bicchi per la regia di Alessandro Calonaci. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Mal d'estro e vede in scena Mary Nacci, Daniela Vasarri e Dania Nassini. La celebrazione della giornata internazionale che mette al centro l'identità femminile prosegue nella biblioteca comunale di Greve in Chianti martedì 10 marzo alle ore 18 con la presentazione del libro “Elsa le prigioni delle donne” di Francesco Ricci, edizione nuova immagine. All'incontro saranno presenti e interverranno l'assessore alle Politiche sociali Ilary Scarpelli, l'assessore alle Pari opportunità Maria Grazia Esposito e l'assessore alla Cultura Lorenzo Lotti. Ingresso libero.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

