Ruba una bottiglia di birra e inveisce contro agenti, denunciato

Dopo aver rubato una bottiglia di birra in un bar, l'ha brandita contro un ambulante di passaggio e infine ha urlato contro la polizia che era intervenuta per calmare le acque. Un 38enne di origini marocchine in stato di ebbrezza è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, furto e minacce aggravate. Il fatto è di quest'oggi, in piazza Puccini a Firenze. L'uomo aveva una ferita alla spalla per la quale non è stato possibile capire il motivo. Per questo è stato trasferito in pronto soccorso per le cure del caso.

