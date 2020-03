Forteto, Donzelli (FdI): "Commissione sarà trasmessa in diretta"

"Grazie agli emendamenti al regolamento presentati da Fratelli d'Italia la Commissione d'inchiesta parlamentare sul Forteto potrà essere trasmessa in diretta web sul sito della Camera. Oltre ad accurate indagini crediamo che sia doveroso da parte delle istituzioni garantire alle vittime la massima trasparenza. Per questo dalla prima riunione del nuovo organismo abbiamo chiesto immediatamente questa possibilità, che oggi è stata garantita con l'approvazione del regolamento". Lo afferma il deputato e capogruppo in Commissione d'inchiesta parlamentare sul Forteto Giovanni Donzelli.

"Per almeno 40 anni - sottolinea Donzelli - i capi della setta del Forteto, che si sono accreditati grazie alle amicizie con magistrati e politici, hanno rovinato la vita a centinaia di persone. Si tratta di una vicenda serissima: per questo è altrettanto giusto che la commissione si riservi il diritto della riservatezza in alcuni casi specifici, ma noi non permetteremo a nessuno di nascondere ciò che dovrà emergere. Dopo le troppe perdite di tempo che ci sono state occorre stabilire insieme un calendario serrato sui lavori - conclude Donzelli - non c'è un minuto in più da perdere per dare giustizia e verità alle vittime".

Fonte: Ufficio Stampa

