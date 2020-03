Gialloblu tutta al femminile al PalaGilardetti per l'ultima giornata di regular season

In occasione dell’ultima giornata di regular season del campionato di Promozione femminile, venerdì 3 aprile sarà organizzata una serata interamente dedicata al movimento cestistico “rosa”.

Passato, presente e futuro della palla a spicchi castellana si raduneranno al PalaGilardetti per sottolineare l’importanza del basket femminile.

Alle 21.15 palla a due per il match di Promozione tra Basket Castelfiorentino e Pallacanestro Massa, durante l’intervallo del quale scenderanno in campo tutte le atlete, ma anche gli allenatori e i dirigenti, del passato insieme alle bambine e alle ragazze che rappresentano il presente ma anche il futuro della palla a spicchi gialloblu. Il tutto si concluderà al termine della partita, quando sarà organizzato un rinfresco con brindisi direttamente sul campo da gioco.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa

