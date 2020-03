"Ho ucciso mia madre, venite". Arrestato 29enne

Un 29enne ucraino ha ucciso sua madre e ha chiamato i carabinieri per farsi arrestare. "Venite, ho ucciso mia madre", queste le parole che ha pronunciato nel pomeriggio di oggi, 4 marzo, dopo aver chiamato il 112. L'uomo ha atteso l'arrivo dei carabinieri sulla porta di casa a Camaiore in via Roma, dove si è consumato il delitto.

L'uomo è in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario nella caserma della compagnia di Viareggio.

I due avrebbero avuto una lite familiare, di cui non si conoscono i motivi, in casa loro, un appartamento di circa 40 metri quadri. Nella cucina i carabinieri avrebbero raccolto e sequestrato un oggetto, da quanto emerge un posacenere, con cui il 29enne avrebbe aggredito sua madre, colpendola, per poi ferirla a morte accoltellandola.

Secondo quanto appreso la donna lavorava come estetista, il figlio svolge lavori saltuari. Sul posto è andato anche il medico legale Stefano Pierotti.

