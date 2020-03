Il Bisonte Firenze, i recuperi dei rinvii per l'emergenza Coronavirus

A seguito della comunicazione ufficiale emanata dall'Ufficio Campionati di Lega Pallavolo Serie A Femminile, si riportano le date dei recuperi delle due gare de Il Bisonte Firenze rinviate per l’emergenza Coronavirus.

9^ GIORNATA – RITORNO

Mercoledì 11 marzo 2020, ore 20.30

Il Bisonte Firenze – èPiù Pomì Casalmaggiore

Mandela Forum – Firenze

8^ GIORNATA – RITORNO

Mercoledì 1 aprile 2020, ore 20.30

Zanetti Bergamo – Il Bisonte Firenze

PalaAgnelli – Bergamo

Contestualmente, la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha comunicato le nuove date dei play off scudetto, che inizieranno mercoledì 8 aprile con le gare di andata degli ottavi di finale, che coinvolgeranno le squadre classificate tra la 5^ e la 12^ posizione al termine della stagione regolare. Le gare di ritorno (e l'eventuale Golden Set) si disputeranno sul campo delle squadre migliori classificate sabato 11 aprile. Le quattro vincenti si qualificheranno ai Quarti di finale, a cui parteciperanno anche le squadre classificate tra la 1^ e la 4^ posizione al termine della Regular Season. I Quarti si disputeranno al meglio delle tre gare (con Gara-1 in casa della peggiore classificata e Gara-2 e l'eventuale Gara-3 in casa della migliore classificata) nelle date di mercoledì 15 aprile, domenica 19 aprile e mercoledì 22 aprile. La formula potrà subire ulteriori modifiche in relazione alla programmazione delle gare delle Coppe Europee e ai risultati ottenuti dalle squadre italiane in Champions League e CEV Cup.

