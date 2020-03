Il Comune ricorda i vinciani deportati nei campi di sterminio nazista

Rafforzare la Memoria, continuare a ricordare la tragedia dell’Olocausto e rendere onore a tutte quelle persone che morirono per la nostra libertà.

Per questi motivi, l'Amministrazione comunale vuole ricordare il 76esimo Anniversario della Deportazione nel campo nazista di Mauthausen dei cittadini di Vinci Spartaco Fedi, Renzo Gemignani, Gino Giacomelli, Vinicio Lorenzini, Angelo Masi, e di due giovani di Livorno, Bruno e Francesco Domenichini, avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 marzo del 1944.

L'appuntamento per la celebrazione è fissato per domenica 8 marzo, presso la Chiesa di Santa Croce alle ore 11. Durante la messa saranno ricordati i nostri concittadini e al termine della funzione partirà il corteo cittadino fino al Cippo commemorativo situato in via Pierino da Vinci, dove sarà deposta dal sindaco una corona d'alloro. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

