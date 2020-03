Intorno alle 13.30 di oggi, 4 marzo, un motociclista è rimasto coinvolto in un incidente a Spicchio suòòa via Limitese. Il centauro, un 17enne, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava andando a sbattere contro i veicoli in sosta. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Empoli. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

