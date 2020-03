Lavori a Scandicci, modifiche alla viabilità

Informiamo i cittadini del Comune di Scandicci che, causa lavori di ripristino di due chiusini fognari all’altezza dei civici 35 e 37, dalle ore 9.00 di oggi, mercoledì 4 marzo, sarà chiuso il transito su via San Giusto tra i civici 37 e 2. Sarà poi istituito:

1) il senso unico di marcia in via San Giusto tra incrocio con via Amendola e incrocio con Piazza Costa (direzione consentita da via Amendola a Piazza Costa);

2) istituito senso doppio di marcia in via San Giusto, tratto tra civico 2 ed intersezione con via dell’ospedale;

3) obbligo di svolta a destra per chi transita in via di San Giusto proveniente da via del Ponte a Greve, per chi circola su via Amendola provenienti dal lato via di Signa;

4) inversione senso si marcia in via San Giusto nel tratto a senso unico tra intersezione con con via Amendola;

5) divieto di transito (eccetto residenti e frontisti) in via San Giusto tra civico 2 e via dell’ospedale;

6) limite di velocità di 30 Km/h in via San Giusto.

Tali provvedimenti avranno durata fino alle ore 19.00 di venerdì 6 marzo.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa

