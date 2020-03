Le sorti dell’uomo e la salvezza divina nei dipinti di Ciampolini: la mostra a Vinci

Un viaggio verso le stelle, tra le leggi dell'Universo infinito alla ricerca della luce divina che possa guidare l'uomo alla salvezza. È ciò che raccontano i dipinti dell'artista Marcello Ciampolini, intrisi di forte significato simbolico, nella mostra “Palingenesi”, che verrà inaugurata a Vinci sabato 7 marzo alle ore 17.30 presso i nuovi locali espositivi del Museo Leonardiano, in via Montalbano 6.

Una rinascita dell'uomo attraverso Dio - la palingenesi appunto - che il pittore empolese di nascita e vinciano di adozione, appartenente alla corrente artistica del Neoumanesimo, ricerca nelle vibrazioni cosmiche della luce, mettendo in guardia dal male che governa la Terra. Un filo conduttore, il suo, che dal primordiale impasto della genesi, conduce, attraverso l’atto della creazione, alle derive delle società odierne.

“Sono tre sono le invarianti che connotano il viaggio pittorico di Marcello Ciampolini - spiega il curatore della mostra, Vincenzo Mollica - L’indagine introspettiva sul destino dell’uomo; l’alfabeto simbolico, riferimento costitutivo dei temi del suo racconto; la scelta voluta di un orgoglioso isolamento, quale ragione di un percorso 'ostinato e contrario'. I tre aspetti, apparentemente distanti tra loro, fanno parte di un trittico caratteriale che ci aiuta a comprendere ciò che guida la sua ricerca artistica”.

Ciampolini affronta, in tempi di grande cambiamento, i temi dolenti della fragilità umana: “Preso dall’ardore etico di doverci comunicare la sua ansia per le sorti dell’uomo, in ogni suo quadro perpetua l’eterno conflitto tra il bene e il male - prosegue Mollica - E sviluppa la sua narrazione con un linguaggio personale e una simbologia di reminiscenza nascosta, di non immediata decifrazione, con una gamma cromatica dalle trasparenze inimitabili”.

“È un grande piacere concedere gli spazi che abbiamo a disposizione per ospitare mostre di artisti locali - afferma il vicesindaco di Vinci con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - Per noi, dare voce all'arte territoriale significa valorizzarla e contribuire a farla conoscere. Il nostro è un sistema museale molto strutturato e naturalmente incentrato sulla figura di Leonardo, ma questo non significa che non ci debba essere spazio per altri tipi di mostre, provenienti da pittori, scultori e fotografi locali che esprimono una produzione artistica di qualità. Negli ultimi mesi ne abbiamo ospitate diverse e altre sono in calendario”.

La mostra “Palingenesi” sarà visitabile dal 7 al 29 marzo 2020, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. L'ingresso è libero.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

