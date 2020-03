Lega nel Centrodestra (Metrocittà Firenze) interviene sul coronavirus

"Non siamo degli sciacalli, ma siamo costretti a rilevare che la notizia per cui il Governo sta valutando tardivamente la misura di chiudere scuole ed università fino al 15 marzo (qui la notizia) è la riprova del fatto che avevamo ragione nel chiedere misure di precauzione che se fossero state prese preventivamente, anche per le nostre scuole, non avrebbero portato il nostro Paese a rappresentare lo zimbello dello scenario politico internazionale": per i consiglieri metropolitani della Lega nel Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa "vedere le nostre stazioni, le nostre strade deserte, i nostri albergatori in gravi difficoltà come gli esercizi commerciali e tutta l'economia rappresenta la riprova del fatto che sottovalutare l'emergenza è stato drammatico per la nostra gente".

Il consiglio metropolitano straordinario che "abbiamo richiesto in Città Metropolitana Firenze è fondamentale perché dobbiamo fare la nostra parte al meglio per fronteggiare un'emergenza che purtroppo ha come colpevole il buonismo di governanti incapaci e di amministrazioni locali sulla stessa lunghezza d'onda". Venerdì il consiglio metropolitano "affronterà anche il tema del coronavirus e chiederemo che sia data attuazione a tutte le misure in difesa dei nostri dipendenti. Basta perdere tempo. Siamo davanti ad un'emergenza reale, ogni giorno perso è un offesa verso la dignità ed il buon senso di questo Paese ed un danno alla pubblica salute".

