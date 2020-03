'Lucca 2030, Azioni per la qualità dell'aria': incontri per la diffusione di buone pratiche

Efficienza energetica e qualità dell'aria. Sono questi i due elementi inscindibili del progetto “Lucca 2030 – Azioni per la qualità dell'aria” presentato questa mattina a Palazzo Orsetti dagli assessori all'ambiente Francesco Raspini e all'urbanistica Serena Mammini, da Massimo Vacca, amministratore unico e Maria Nannizzi referente progetto di Ecoenergia Futura e da Enrico Fontana direttore di Lucense. Un calendario di appuntamenti informativi e formativi che, nei prossimi dieci mesi – da marzo a dicembre - coinvolgeranno e aggiorneranno, cittadini, studenti, artigiani, professionisti, tecnici, associazioni di categoria, amministratori di condominio sulle buone pratiche e sulle nuove opportunità che l'avanzamento tecnologico di questi anni ha messo a disposizione di tutti. Il primo evento si svolgerà lunedì 9 marzo a Villa Bottini alle 17:30 aperto a tutta la cittadinanza per spiegare le azioni del Comune per contrastare le emissioni in atmosfera, favorire il turn over tecnologico per gli impianti di riscaldamento e la conoscenza delle fonti di energia rinnovabili nell'abito Piano di azione comunale per la qualità dell’Aria 2019-2021.

“Il Comune di Lucca dà seguito agli impegni presi lo scorso 4 giugno con l'approvazione della dichiarazione di emergenza climatica e con l'avvio di una strategia di sostenibilità ambientale che tenda alla riduzione a zero delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 – dichiarano gli assessori Raspini e Mammini - Come possiamo vedere da questi atti l'efficentamento energetico e la qualità dell'aria non sono uno slogan per l'amministrazione Tambellini ma rappresentano una priorità strategica che deve essere sostenuta per incidere e favorire qualità della vita, sostenibilità, rinnovamento tecnologico per privati e aziende del nostro territorio. Un investimento importante anche per lo sviluppo economico”.

“Un intero piano di Lucense, nella nuova sede del Polo Tecnologico, è dedicato ad Abitare Mediterraneo, un progetto e un punto di riferimento regionale per sperimentare e diffondere le nuove tecnologie e competenze per la costruzione e la ricostruzione di edifici con criteri di risparmio energetico – dichiara Enrico Fontana - ben un terzo delle emissioni nell'atmosfera derivano proprio dalle abitazioni. Siamo quindi molto felici di partecipare a questa importante iniziativa”.

"La nostra azienda presente in Toscana, Lombardia, Liguria e Sardegna con oltre seicento impianti basati sulle energie rinnovabili e soluzioni a risparmi energetico è lieta di poter partecipare a questo progetto, affiancare il Comune di Lucca nella diffusione dei valori della tutela ambientale e del risparmio energetico ed offrire il proprio contributo alla comunità locale". Affermano Vacca e Nannizzi di Ecoenergia Futura”.

Gli incontri destinati a target specifici riguarderanno tematiche di ampio respiro: i benefici in tema di efficienza energetica derivanti dalla riqualificazione degli edifici residenziali, fonti rinnovabili e strumenti incentivanti, le nuove comunità energetiche, biomasse e turn over tecnologico, esempi virtuosi e buone pratiche, pompe di calore, fotovoltaico, e sistemi di accumulo, eccellenze tecnologiche, lezioni base di risparmio energetico per studenti delle medie superiori, azioni individuali per la qualità dell'aria, riqualificazione energetica per edifici commerciali o artigianali, edifici condominiali, sismabonus, ecobonus, conto termico, colonnine ricarica per veicoli elettrici, riduzione emissione dai trasporti e mobilità elettrica con prove di veicoli elettrici.

Il progetto realizzato da Ecoenergia Futura per il Comune di Lucca in collaborazione con vari soggetti del territorio (categorie economiche, associazioni, enti) prevede anche l'apertura dal prossimo 26 marzo di un punto informativo presso l'Ufficio Relazioni con Pubblico URP di via del Moro con possibilità di prenotazione dal 23 marzo. Attivo dal 12 marzo lo sportello telematico con il numero telefonico Voce Comune 0583 4422, sarà possibile avere informazioni generali o ricevere una consulenza gratuita, dedicata alle tematiche di efficientamento energetico all'indirizzo infoenergiaambiente@comune.lucca.it Infine sul sito web dell'amministrazione comunale sarà implementata una sezione dedicata con tutte le informazioni presentate negli incontri.

Lucca 2030 – Azioni per la qualità dell'aria il programma completo

Iniziative per la sensibilizzazione della cittadinanza all’efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni in atmosfera - Piano di Azione Comunale per la qualità dell’Aria 2019-2021

Lunedi 9 Marzo 2020

Presentazione calendario eventi 2020; i benefici dell’efficienza energetica

ore 17:30 a Villa Bottini - Centro Storico Lucca

Evento rivolto a tutta la cittadinanza

Lunedi 23 Marzo 2020

Gli strumenti incentivanti per gli interventi di efficientamento energetico. L’organismo involucro-impianti nel contesto climatico mediterraneo e gli strumenti incentivanti per la riqualificazione energetica

ore 9:00 Sala Convegni presso Lucense (Replica il 26/10/2020)

Corso riservato ai Professionisti (geometri, architetti, ingegneri, tecnici)

Lunedi 20 Aprile 2020

Come proporre il turn over tecnologico in ambito residenziale Turn over tecnologico in ambito residenziale

Ore 17:30 Presso la sede di Ecoenergia Futura Srl (Replica il 09/11/2020)

Corso riservato ad installatori, manutentori di impianti termici/idraulici/elettrici

Venerdi 22 Maggio 2020

Il risparmio energetico spiegato agli studenti Che cos’è il risparmio energetico

In orario scolastico, presso Scuola Media Superiore nel Comune di Lucca

Incontro rivolto agli studenti delle Scuole Medie Superiori (triennio)

Venerdi 29 Maggio 2020

L’efficienza energetica negli edifici commerciali ed artigianali. Ridurre le emissioni: le azioni sull’involucro edilizio e sulle superfici trasparenti

ore 17:30 Presso la sede di Ecoenergia Futura Srl

Incontro dedicato alle Associazioni Commercio ed Artigianato e agli esercizi commerciali

Lunedi 8 Giugno 2020

Efficientare gli edifici condominiali. I benefici in tema di efficienza energetica derivanti dagli interventi di riqualificazione e recupero degli edifici condominiali

Ore 17:30 Presso ANFFAS di Via dell’Acquacalda, S.Pietro a Vico

Incontro dedicato agli amministratori di condominio

Sabato 19 Settembre 2020

Buone pratiche per ridurre le emissioni in atmosfera. L’aria che respiriamo è frutto delle nostre scelte

ore 15:00 Casermetta S.Donato presso le Mura Urbane

Evento rivolto a tutta la cittadinanza

Sabato 17 Ottobre 2020

Open Day sulla mobilità elettrica. La riduzione delle emissioni derivanti dai trasporti

ore 10:00 Presso la sede di Ecoenergia Futura Srl (Replica il 12/12/2020)

Evento rivolto a tutta la cittadinanza

Lunedi 26 Ottobre 2020

Gli strumenti incentivanti per gli interventi di efficientamento energetico. L’organismo involucro-impianti nel contesto climatico mediterraneo e gli strumenti incentivanti di riqualificazione energetica

Ore 09:00 Sala Convegni c/o Lucense scarl

Corso riservato ai Professionisti (geometri, architetti, ingegneri, tecnici)

Lunedi 09 Novembre 2020

Come proporre il turn over tecnologico in ambito residenziale. Turn over tecnologico in ambito residenziale

ore 17:30 Presso la sede di Ecoenergia Futura Srl

Corso riservato ad installatori, manutentori di impianti termici/idraulici/elettrici

Sabato 12 Dicembre 2020

Open day sulla Mobilità elettrica. La riduzione delle emissioni derivanti dai trasporti

Ore 10:00 Presso la sede di Ecoenergia Futura Srl

Evento rivolto a tutta la cittadinanza

Sportello informativo

a partire dal 12 Marzo - U.R.P. del Comune di Lucca infoenergiaambiente@comune.lucca.it

Info telefoniche “Voce Comune”, 0583 4422, per avere informazioni generali o per poter prendere un appuntamento presso l’U.r.p. al fine di ricevere una consulenza gratuita, dedicata alle tematiche di risparmio energetico.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

