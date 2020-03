Meno rette e più servizi per la prima infanzia a Volterra

La giunta comunale di Volterra ha deliberato la riduzione del 29% delle rette per tutti i servizi destinati alla prima infanzia a partire da gennaio 2020 e l’ampliamento dell’offerta formativa per la prima infanzia con la realizzazione, nel mese di luglio, del servizio integrativo estivo.

Le misure sono state rese possibili grazie all’approvazione della giunta regionale dello sblocco delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione attraverso il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione per il 2020.

“Questi interventi - dichiara Viola Luti, assessore all'istruzione - sono stati effettuati per dare un sostegno concreto alle famiglie sia a livello economico sia offrendo un servizio aggiuntivo che consenta una migliore gestione del tempo di vita e di lavoro dei genitori.”

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

