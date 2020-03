Nuovi pannelli luminosi a messaggio variabile sulle strade cittadine di Empoli

Si trovano in Via Livornese, all’ingresso della frazione di Santa Maria; a metà di Via Sanzio, in zona polo scolastico; in Via Nuova Valdorne all’ingresso di Via dei Cappuccini; in Via Cesare Battisti, zona ponte sull’Arno; su Viale della Concordia a Ponte a Elsa; a metà di Via Ponzano; e in Via Bisarnella, al parco Mariambini.

I tre nuovi pannelli sono uno lungo la Tosco Romagnola, in zona Empoli Est (questo in sostituzione di quello danneggiato nei mesi scorsi da un mezzo pesante); l’altra due alla rotatoria della nuova circonvallazione Sud, in zona Via Pirandello per chi entra in Empoli; e la terza alla rotatoria della nuova Variante di Via Piovola (zona polo tecnologico).

La fornitura dei tre pannelli a messaggio variabile rientra nel contratto di concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento affidato alla RTI composta dalla società Input Srl (capogruppo) ed Abaco SpA.

I pannelli a messaggio variabile alfanumerici sono tabelloni elettronici luminosi, gestiti dalla Rete Civica del Comune di Empoli, che hanno lo scopo di segnalare modifiche alla circolazione cittadina. Vengono spesso usati anche per comunicare eventi e appuntamenti che si svolgono a Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli