Ospedale del Mugello, gli esami del sangue si faranno su appuntamento

Da martedì 10 marzo cambia l’accesso al punto prelievi ematici dell’ospedale del Mugello che non sarà più ad accesso diretto ma su appuntamento. Il numero telefonico per la prenotazione è 0558451392 e sarà attivo da venerdì 6 marzo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. L’accesso è programmato per 100 prelievi.

Rimangono ad accesso non programmato le richieste urgenti, il prelievo TAO, le donne in gravidanza, la consegna campioni biologici (urine, feci, tamponi), i prelievi pediatrici e le curve glicemiche (per queste si invita a presentarsi entro le 8).

La decisione nasce per offrire agli utenti un migliore confort dell’attesa e risponde in questo momento anche all’esigenza di evitare gli affollamenti.

Fonte: AUSL Toscana Centro - Ufficio stampa

