Avrebero preso parte a una rissa avvenuta la notte fra il 31 agosto e il 1 settembre scorsi fuori da una discoteca di Campi Bisenzio, in via Palestro. Per questo sette 20enni sono stati denunciati dai carabinieri. In base alla ricostruzione dei militari l'episodio, nel quale rimase ferito in modo non grave un giovane, scattò per motivi di gelosia, a causa di apprezzamenti fatti a una ragazza.

