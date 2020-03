Pisa2021, utenti Social scelgono il logo per la candidatura a Capitale italiana cultura

È durato 24 ore il sondaggio Social per la scelta del logo di Pisa2021 Capitale italiana della cultura. Hanno partecipato alla scelta 1.630 utenti sui canali ufficiali del Comune di Pisa, 1.047 su Facebook e 583 su Instagram. Si poteva votare tra due proposte e quello risultato vincente ha totalizzato 1.071 voti (65,7%), mentre il secondo ne ha ottenuti 559 (34,3%). A fare la differenza è stato il voto su Facebook, dove il logo vincitore è piaciuto a 777 persone (74%) contro i 270 voti (26%) dell’altro. Più equilibrata, invece, la sfida su Instagram dove i voti per il vincitore sono stati 294 voti (50,4%) rispetto ai 289 voti (49,6%).

«Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al contest dando il proprio contributo al percorso di candidatura – dice l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani -. Il logo rappresenta bene Pisa2021 e dà il senso di una città che è in movimento tutta insieme. In quella rielaborazione della Croce pisana c’è tutto l’impegno del Comitato promotore che sta lavorando in maniera unitaria e condivisa alla costruzione di un percorso che attraverso la cultura affronta molti aspetti della vita della città».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa