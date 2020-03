Presenze turistiche, da martedì 3 marzo 2020 è in funzione il nuovo applicativo Turismo 5

Presenze turistiche, dal giorno martedì 3 marzo 2020 è in funzione il nuovo applicativo Turismo 5. Il programma applicativo per l’invio della statistica Turistat 3 non è più attivo.

Le strutture ricettive sono reindirizzate al nuovo programma Turismo5 oppure possono collegarsi all’indirizzo turismo5firenze.regione.toscana.it, in in uso da mercoledì 4 marzo 2020.

Alle strutture ricettive che dispongono di un software gestionale, il servizio web Turismo5 permette di acquisire direttamente i dati da output compatibili. Per verificare il tracciato di trasmissione dati e l’elenco dei software gestionali già interoperabili, si invita a consultare gli allegati tecnici disponibili alla pagina http://www.cittametropolitana.fi.it/il-nuovo-applicativo-turismo-5-entra-in-funzione-il-giorno-martedi-3-marzo-2020/

Le credenziali restano le stesse. La mascherina di inserimento dei dati è semplice, basta inserire i campi obbligatori, analoghi a quelli presenti in Turistat, se non si vogliono riempire anche i campi facoltativi.

La Città Metropolitana di Firenze prende atto delle difficoltà a cui vanno incontro le strutture ricettive, che saranno supportate in questa fase di transizione; disagi e ritardi nelle scadenze saranno inevitabili e al momento non sono previste sanzioni per le strutture. Le scadenze per l'invio della statistica sono rimandate a data da definire.

Il giorno giovedì 5 marzo 2020 il personale dell'Ufficio strutture ricettive e statistica del turismo della Città metropolitana sarà impegnato in una giornata di formazione all'uso del nuovo programma Turismo5, dalle 9 alle 17.

In conseguenza a ciò, non sarà possibile fornire all'utenza assistenza telefonica e negli uffici.

Si invitano tutte le strutture ricettive a non telefonare all'Ufficio statistica e all'ufficio strutture ricettive della Città metropolitana per chiedere chiarimenti all'uso del nuovo Turismo5; il personale deve essere formato all'uso e non potrà fornire assistenza fino a lunedì 9 marzo 2020.

