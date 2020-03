Processo a Mario Cipollini, testimonia l'ex suocera: "L'ho visto rincorrere mia figlia con una pistola"

Oggi pomeriggio si è tenuta una nuova udienza a Lucca del processo a Mario Cipollini. L'ex ciclista è accusato di maltrattamenti e stalking, nei confronti della ex moglie, dalla prima denuncia presentata da quest'ultima il 9 gennaio 2017.

Nell'udienza di oggi è emerso un particolare totalmente nuovo. Dalla testimonianza dell'ex suocera di Cipollini, ovvero la madre dell'ex moglie Sabrina Landucci, l'uomo avrebbe inseguito la moglie nel giardino di casa con in pugno una pistola. L'ex suocera avrebbe raccontato di averlo visto con i suoi stessi occhi. In seguito hanno testimoniato anche tre amiche e colleghe che hanno confermato il rapporto burrascoso dei due. Una delle amiche avrebbe assistito anche ad un episodio di minacce rivolte al nuovo compagno della donna. Infine Cipollini dovrà rispondere anche dei fatti, avvenuti nel parcheggio di una palestra lucchese, mostrati in aula tramite un video. Il 15 luglio si terrà la prossima udienza.

