Recicl'Art, a San Donato 'Tutti insieme puliamo il nostro ambiente'

Si è svolto Sabato 29 Febbraio l’evento “Tutti insieme puliamo il nostro ambiente” a S. Donato, nell’ambito del progetto “RECICL’ART”.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Santa Maria a Monte in collaborazione con la Consulta di San Donato e con la partecipazione delle associazioni locali.

“Lo scopo dell’iniziativa-spiega l’assessore all’ambiente Elisabetta Maccanti- è quello di condividere tutti insieme un gesto di civiltà e di diffondere una cultura ecosostenibile attraverso il rispetto e la cura del territorio con la finalità di sensibilizzare alla cultura del riuso e al “riciclo” dei rifiuti in modo “artistico”. Si è quindi pensato di ripulire un’area del Comune - continua l’assessore Maccanti - e di utilizzare parte dei rifiuti raccolti, trasformandoli in oggetti d’arte da esporre, per dimostrare come anche un rifiuto possa diventare un oggetto artistico.

Per spiegare il progetto “Recicl’ART” di Joelle Collie e Mirko Petrini, gli artisti si sono dati appuntamento in Piazza Don Luigi Picinoli a San Donato.

“L’iniziativa si inserisce nel progetto “Il borgo che vorrei GREEN 3.0”. L’invito , rivolto a tutti i cittadini, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza alla corretta raccolta differenziata e contro l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente.L’evento ha visto la partecipazione di numerosi bambini e ragazzi amanti dell’ambiente e dell’arte che hanno collaborato a rendere migliore il paesaggio in cui viviamo. Un grazie va alle associazioni, alle famiglie e ai bambini che hanno partecipato attivamente perché con un gesto fatto da ognuno di noi si fanno grandi cose per l’ambiente” conclude il sindaco.

Fonte: Comune di Snata Maria a Monte

