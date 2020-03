Riduzione delle rette dell'asilo e allungamento dell'orario: 30mila euro per le famiglie

Montespertoli sempre più attento ai bisogni delle famiglie, riduzione delle rette e ampliamento dei posti tempo lungo vanno nella direzione di aiutare chi ha figli piccoli.

L'Amministrazione Comunale ha deciso di aderire a fondi statali messi a disposizione nell'ambito del Piano di azione Nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a sei anni per abbattere le rette dei servizi educativi per l'infanzia.

Oltre 30.000 euro saranno destinati alla riduzione delle rette attualmente applicate per il nido d'infanzia comunale “Maria Grazia l'Aquilone” ed il Centro gioco educativo comunale “Il Tamburello”, con un valore di sconto più alto per gli utenti collocati nella fascia Isee più bassa.

Circa 15.000 euro invece, in virtù delle richieste pervenute dalle famiglie negli ultimi anni, saranno destinati all’ampliamento del numero di posti a tempo lungo anche per il periodo gennaio-giugno 2020 che aumenteranno di 8 posti lasciando inalterato il numero complessivo dei posti bambino.

Infine, 4.000 euro rimarrano a contributo per gli utenti della scuola paritaria privata “Immacolata concezione” di Montespertoli, struttura che risponde alle esigenze manifestate dalle famiglie residenti soprattutto nel capoluogo. Il contributo ha lo scopo di abbattere le rette di frequenza, fino a concorrenza di quanto già destinato con i buoni scuola 2019-20 e fino a concorrenza dell’entità della retta.

La riduzione delle rette dei servizi educativi per l’infanzia verrà contabilizzata sotto forma di sconto/riduzione dell'attuale retta e sarà scalata direttamente sul bollettino.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

