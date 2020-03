Rifiuti speciali abbandonati, denunce a Lastra a Signa

Un imprenditore e una ditta di trasporti sono stati denunciati per abbandono di rifiuti speciali a Stagno (Lastra a Signa). I carabinieri forestale sono entrati in azione in una zona che confina col depuratore di San Colombano dopo una segnalazione di rifiuti di varia natura.

Tra i tanti, è balzato agli occhi dei militari un ingente quantitativo di scarti di lavorazione tessile. Erano in parte abbandonati in cumuli sparsi e in parte contenuti in sacchi neri, chiusi da nastro isolante. Da alcuni indizi contenuti nei sacchi, i carabinieri sono riusciti a identificare l’autore e la ditta produttrice. Si tratta di un imprenditore italiano di una ditta con sede a Lastra a Signa che produce abbigliamento sportivo, il quale si è avvalso di un'impresa individuale dedita al trasporto di rifiuti, ma non autorizzato né al trasporto conto terzi né per quella tipologia di rifiuti.

