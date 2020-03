Rinviati i lavori idrici su via Reginaldo Giuliani

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa problemi tecnici i lavori in programma per domani giovedì 5 marzo in via Reginaldo Giuliani nel tratto da via Baroni a via dell’Osservatorio, sono stati rinviati alle ore 9,00 di venerdì 6 marzo La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Fonte: Publiacqua - Ufficio Stampa

