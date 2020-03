Sabato in biblioteca, ultimo appuntamento con scacchi e laboratorio 'Storie dipinte'

Il sabato della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ è ormai un happening culturale e di intrattenimento. Una giornata in cui le varie associazioni che ruotano attorno al polo degli Agostiniani si esprimono in tutte le loro passioni.

ULTIMO APPUNTAMENTO CON IL CORSO DI SCACCHI UNDER 16 IN BIBLIOTECA -

Sabato 7 marzo, alle 17, si svolgerà in biblioteca l'ultimo dei 6 incontri del corso di scacchi dedicato a bambini e ragazzi under 16 in collaborazione con l’ASD Empoli Scacchi.

Il corso è stata un’opportunità per imparare un gioco universale, antichissimo, di origine leggendaria, che allena la memoria e la concentrazione, sviluppa la pazienza, la gentilezza e l’originalità. Il corso è stato curato da qualificati istruttori della Federazione Scacchistica Italiana.

Vi aspettiamo al prossimo ciclo.

STORIE DIPINTE - Sabato 7 marzo, alle 17, divertente laboratorio di costruzione di storie a partire dalle opere d’arte. Un percorso creativo per conoscere i libri dedicati all'Arte e scoprire i quadri dei più famosi artisti. Un gioco visivo originale per leggere libri ed amare l’arte. Alla fine un divertente laboratorio creativo per sperimentare alcune tecniche artistiche.

Per bambini dai 7 agli 11 anni. Prenotazione richiesta

INFO E PRENOTAZIONI - 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli