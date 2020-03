Servizi pubblici, Lega Certaldo chiede la convocazione della commizzione

Questa mattina i Consiglieri Comunali della Lega - Salvini Certaldo Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo, hanno depositato, come da regolamento, la richiesta di convocazione della Commissione Economia, Lavoro, Gestione Servizi Pubblici Locali e Politiche Giovanili.

I punti all'ordine del giorno contenuti nella richiesta di convocazione riguardano la videosorveglianza, il nuovo affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, il TeamWork Valdelsa, il servizio di illuminazione pubblica e le elezioni del Consiglio dei Giovani.

"Per quanto riguarda la videosorveglianza vogliamo approfondire la tipologia di apparecchiature utilizzate nel nostro Comune, dato che è stato votato un regolamento senza aver approfondito quanto citato sopra. Dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2031 il servizio di trasporto pubblico locale verrà affidato ad Autolinee Toscane (di proprietà della francese RATP), vogliamo capire come inciderà questo passaggio nel nostro servizio di trasporto comunale. Chiederemo aggiornamenti e sviluppi sulla questione del TeamWork Valdelsa dato che nessuno ha riferito più niente dopo la sua inaugurazione in pompa magna. Invece per quanto riguarda il servizio di illuminazione pubblica, dopo un precedente approfondimento in commissione, vogliamo chiarimenti riguardo a segnalazioni arrivate dalle varie zone del paese come in zona campo sportivo ed in Certaldo Alta. Infine vogliamo parlare delle elezioni del Consiglio dei Giovani che si terranno a breve. Adesso palla al Presidente della Commissione, auspichiamo una convocazione nel più breve tempo possibile data la delicatezza degli argomenti da trattare".

Fonte: Lega Certaldo - Ufficio stampa

