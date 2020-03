Si aprono le iscrizioni gratuite al Red Contest 2020 per gruppi e cantautori emergenti

Anche quest'anno prende il via il bando di selezione di artisti per il Red Contest di quest'estate, contest musicale a iscrizione gratuita per cantautori e gruppi emergenti organizzato da Associazione La Rossa Lari, Circolo Arci "Il Botteghino" La Rotta, Circolo Soms Palaia e Associazione Settembre Rosso Empoli.

C'è tempo fino al 31 marzo 2020 per l'iscrizione, in premio ci sono esibizioni dal vivo, passaggi radio e possibilità di registrazioni in studio.

Per iscriversi e' sufficiente compilare il modulo e caricare due brani in formato MP3 sul sito www.redcontest.it, dove troverete anche il bando

I brani da presentare devono essere solo due e si accettano solo testi in italiano; non sono ammessi brani esclusivamente strumentali e cover.

Dopo le eliminatorie, le semifinali dal vivo, i quattro finalisti si sfideranno sul palco della Festa Rossa 2020 ad agosto.

