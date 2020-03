Si perde e bussa ai carabinieri: anziano torna a casa nell'aretino

Non riusciva più a trovare la strada di casa, così ha chiesto aiuto ai carabinieri. È successo nell'aretino. Un anziano di 82 anni, residente in un paese vicino a Montevarchi, si è recato con la propria auto nel comune vicino casa per svolgere delle commissioni. Fin quì tutto bene ma la situazione è cambiata quando l'uomo non è più riuscito a ricordare dove aveva parcheggiato la macchina. Il signore non sapeva né dove era il proprio mezzo né come poter contattare i familiari. Ha però preso iniziativa nel trovare la caserma dei Carabinieri, così da poter chiedere loro una mano.

Una volta di fronte ai carabinieri, non avrebbe saputo dare indicazioni precise su come rintracciare i propri familiari ma, in base alla patente dell'82enne e alla consultazione delle banche dati, i militari hanno comunque rintracciato il figlio. Quest'ultimo è andato subito a prendere il padre, precisando che l'uomo non aveva avuto mai episodi simili. Si tratterebbe infatti della prima volta. Insieme, padre e figlio, hanno poi ritrovato la macchina regolarmente parcheggiata e sono tornati insieme a casa.

