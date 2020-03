Sicurezza stradale, controlli a Firenze: 40 sanzioni in una mattina

Controlli congiunti per la sicurezza stradale. Questa mattina pattuglie della Polizia Municipale e della Polizia di Stato hanno effettuato accertamenti mirati in lungarno Aldo Moro. Nel mirino soprattutto l’eccesso di velocità e in generali tutti quei comportanti alla guida che possono creare pericoli per gli utenti della strada. Per la Polizia Municipale erano presenti pattuglie Autoreparto (anche i motociclisti in borghese soprattutto per l’utilizzo di cellulare alla guida); la Polizia di Stato ha messo in campo pattuglie della Polizia Stradale (Sezione e Firenze Nord) e anche unità cinofile della Questura di Firenze per controllare eventuale presenza di sostanze stupefacenti a bordo dei veicoli controllati. Gli agenti hanno utilizzato il telelaser per il rilievo della velocità, lo street control per la verifica della regolarità di assicurazione revizione e le bascule pesa carichi per accertare l’eventuale sovraccarico dei mezzi di trasporto merci.