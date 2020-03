Sos Volterra: "Serve reperibilità notturna del pediatra"

Apprendiamo che nell'ospedale di Cecina è stata appena prevista dall'ASL Toscana Nord Ovest, la presenza del pediatra durante le ore notturne. Noi abbiamo dalla nostra parte ben due pronunce da parte del Difensore Civico regionale, in cui si stabilisce che abbiamo ragione e che il Volterrano e la Val di Cecina sono completamente scoperti durante la notte. Cecina, oltretutto, è nella nostra stessa ASL ed ha il nostro stesso responsabile. Cosa aspetta la Direzione aziendale e cosa aspetta la Regione Toscana ad istituire subito una reperibilità pediatrica per il polo ospedaliero volterrano? Non chiediamo la presenza continua del medico in turno di notte, ma una semplice ed elementare reperibilità. Ancora una volta siamo di fronte ad un'ingiustizia plateale e odiosa, non perché sia ingiusta la presenza del pediatra a Cecina, ma perché nel nostro territorio continua ad esserci un buco nero, di cui non si vuol nemmeno parlare. La notte. Grazie alle battaglie delle mamme, l'orario durante il fine settimana si è allungato, mentre invece non è stato dato assolutamente corso all'accordo fra i sindaci e la Regione, che parlava dell'apertura di un percorso per andare a coprire ciò che rimaneva scoperto, ossia i turni notturni. Come una nostra battaglia storica, quella per l'automedica di notte, è andata a buon fine, appena l'ASL ha trovato gli infermieri, come aveva promesso due anni prima, adesso pretendiamo, anche a fronte di quel che è appena successo a Cecina, l'attivazione urgente di una reperibilità pediatrica di notte in Ospedale, con un posto di osservazione breve pediatrica in Pronto Soccorso. Questo è uno dei cinque punti che compongono la "stella" delle nostre rivendicazioni, che a stretto giro, non mancheremo di far risuonare nelle stanze del potere in Regione e fra la gente, che è la nostra forza. A presto..

SOS Volterra

