È stata chiusa per frana la Sp 556 Londa-Stia al km 4+500. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e i tecnici della Viabilità dell'ente avvertono che solo per i veicoli leggeri è possibile usufruire della viabilità comunale per Rincine per bypassare il tratto bloccato.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

