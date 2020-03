Spacciatore trentenne arrestato a Pisa

La Guardia di Finanza di Pisa ha messo in manette un pusher di 30 anni e pisano .I finanzieri hanno fermato tre ragazzi che da poco avevano acquistato sostanza stupefacente, in particolare 30 grammi circa di hashish.

Gli stessi, in possesso di un quantitativo per uso personale, sono stati segnalati alla locale Prefettura. L’immediato sviluppo degli accertamenti ha consentito di identificare il pusher e la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare 90 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione, 350 euro in contanti, un cellulare e vari strumenti per il taglio e il confezionamento della droga.

