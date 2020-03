Sport, doppio successo per l'atleta paralimpico montemurlese Jacopo Luchini

Il 3 marzo 2020 è una data che Jacopo Luchini difficilmente dimenticherà. Ieri in Spagna sul circuito sciistico de La Molina (Catalogna) l'atleta paralimpico montemurlese si è trovato sul gradino più alto del podio di Coppa del Mondo, quello inseguito per tutta la carriera, non una, ma due volte.

Le avverse condizioni metereologiche non hanno fermato la corsa di Luchini che ha dominato le due gare di banked slalom. L'atleta montemurlese dello Sci Club Paralimpic Fanano è stato bravo a sfrecciare in entrambe, mettendo in fila tutti i rivali. Nella prima, Luchini ha chiuso in 31.77 ed ha battuto il britannico Barnes-Miller (33.58) e il russo Slinkin (34.06), mentre nella seconda è stato ancora più veloce (31.44) precedendo il francese Montaggioni (32.27) e il russo Slinkin (33.20).

Un doppio successo che ha fatto sorridere il responsabile tecnico azzurro, Igor Confortin ed ha riempito d'orgoglio il sindaco del Comune di Montemurlo e l'assessore allo sport. L'amministrazione comunale infatti fa sapere che il successo in Coppa del Mondo è il giusto riconoscimento ad un percorso fatto di impegno e determinazione. Luchini, nonostante le esigue risorse destinati agli sport paralimpici, ha sempre inseguito i suoi sogni ed i due podi di La Molina sono un bellissimo riconoscimento.