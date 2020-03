Sr 436 Fucecchio, Cartocci (Lega): "Strada in pessime condizioni"

Stefano Cartocci, Lega Fucecchio, denuncia le pessime condizioni della strada SR 436 che a Fucecchio, da via Cesare Battisti dopo la rotonda si estende sino al nuovo ponte Sull’Arno verso San Miniatoi.

"Molti cittadini si lamentano che non vengono presi provvedimenti, la strada oltre che a essere pericolosa per possibili incidenti, è gravemente deformata e potrebbe causare danni alle auto. Mi unisco a loro per chiedere a chi di dovere, che venga ripristinato un dignitoso manto stradale."

Tutte le notizie di Fucecchio