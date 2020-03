Feriti carabinieri durante l'arresto di due persone nel Pratese

Tre carabinieri sono rimasti feriti nel Pratese durante due distinte operazioni d'arresto. Il primo episodio è avvenuto ieri (martedì 3 marzo) in via Guido Monaco a Prato: due ladri di rame stavano smontando le gronde di un capannone in ristrutturazione. Sono intervenuti i militari e uno dei due ladri, 41enne di Pistoia, è stato messo in manette mentre l'altro è fuggito. IL 41enne ha avuto una colluttazione con un carabiniere, ferendolo alla mano.

Il secondo caso è avvenuto sempre a Prato ma coi carabinieri di Montemurlo. In via Fra Bartolomeo un 32enne di origini nigeriane è stato sorpreso a spacciare e subito è stato bloccato dai militari. Durante l'arresto il 32enne ha colpito le forze dell'ordine, che sono rimaste ferite e sono state medicate al pronto soccorso.

