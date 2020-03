Use Basket, il punto sul vivaio biancorosso

Under 20

Biancorosso Sesa-Valdelsa Basket 75-49

Biancorosso Sesa

Berti L. 11, Landi 3, Maltomini, Calugi 5, Falaschi 17, Bellucci 10, Pinzani 7, Vercesi 10, Mancini 6, Berti E. 2, Bagnoli, Califano 4. All. Mazzoni (ass. Carmignani)

Parziali: 19-15, 37-23, 56-31

Biancorosso Sesa-Invictus Livorno 65-76

Biancorosso Sesa

Fratini 11, Carpignani 19, Vincelle 4, Kamal 15, Gargelli 2, Bernini, Xhindoli, Biffignani, Bulleri 3, Bianchi 11, Riva, Monizio. All. Pagliai (ass. Cinali/Escrivà)

Valdicornia-Biancorosso Sesa 81-58

Biancorosso Sesa

Fratini 2, Carpignani 8, Kamal 11, Bernini 5, Biffignardi 2, Bulleri 6, Bianchi 19, Riva 2, Monizio 1. All. Pagliai (ass. Cinali/Escrivà)

Parziali: 17-16, 22-16, 17-12, 25-14

Under 18 Silver



Maginot Siena-Biancorosso Sesa 98-37

Biancorosso Sesa

Morelli 3, Borsini 4, Scalzo J. 2, Scalzo N. 2, Scali, Lepori 9, Andreotti 4, Dianda 13, Biondi, Fucecchi. All. Cappa

Under 16 Eccellenza



Biancorosso Sesa-Invictus Livorno 63-67

Biancorosso Sesa

Desideri 11, Holgado 2, Nencioni 2, Sani 3, Fontani 21, Iannone 2, Menichetti 13, Ciampi 2, Montagnani 3, Baccetti 4. All. Corbinelli (ass. Mazzoni/Freschi)

Under 14 Silver

Biancorosso Sesa-Prato Basket Giovane 70-30

Biancorosso Sesa

Cuozzo 4, Fontanelli 6, Scardigli 6, Tayar 19, Pepe 9, Arfaioli 2, Cavallaro, Morelli 6, Freschi, Russetti 2, Migliorini 14, Mazzanti 2. All. Cappa

Under 18 femminile

Use Scotti Rosa-Pontedera 64-67

Use Scotti Rosa

Bastianoni 15, Ruffini 8, Francalanci 8, Malquori 13, Franchini, Aramini 4, Calugi 2, Pelagotti 2, Bellantoni 7, Govadjio 2, Lepori 2, Alderighi. All. Cesaro (ass. Cioni)

Under 16 femminile



Prato blu-Use Scotti Rosa 31-75

Use Scotti Rosa

Fiaschi 7 Capaccioli, Persia, Casini 5, Pezzatini 3, Abdyli 8, Ancillotti 2, Antonini 24, Ugolini 6, Barbella 20. All. Ferradini

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Tutte le notizie di Basket