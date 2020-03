Use, stop al minibasket e partite a porte chiuse

Use, Use Rosa, Pool Use e Biancorosso, nel rispetto delle decisioni prese dalle autorità civili e sportive, comunicano che sono state prese decisioni riguardo all'attività: stop al minibasket fino a lunedì 16 marzo quando riapriranno le scuole, partite delle prime squadre e del settore giovanile a porte chiuse.

Sarà premura delle nostre società comunicare ai tesserati ed alle loro famiglie se e quando ci saranno dei cambiamenti ai provvedimenti adottati.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket