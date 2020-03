Vigili del fuoco di Siena nella lotta contro il cancro: donati 4mila euro all'associazione 'Aquattromani'

Questa mattina si è tenuta, presso il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Siena, la consegna dell'assegno di 4mila euro all'associazione 'Aquattromani'. Durante la cerimonia, avvenuta nella 'Sala delle Bandiere', sono quindi stati consegnati i fondi relativi alla raccolta effettuata dal personale della sede centrale e dei distaccamenti provinciali, tramite la vendita del calendario dei vigili del fuoco 2020.

L'associazione 'Aquattromani' supporta i pazienti afferenti alla U.O.C Immunoterapia oncologica, diretta dal professor Michele Maio all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. L'associazione inoltre raccoglie fondi e donazioni per il supporto del reparto, nell'acquisto di materiali e strumentazioni varie, utili sia ai professionisti nella lotta contro il cancro, sia ai pazienti stessi e alle loro famiglie.

I calendari dei vigili del fuoco, stampati grazie al contributo della Chianti Banca, saranno devoluti in attrezzature multimediali da installare nelle sale d'attesa del Centro di Immunoncologia. In particolare, saranno acquistati 3 monitor, uno per ogni sala d'attesa, dove saranno trasmesse tutto il giorno informazioni utili ai pazienti in sosta.

