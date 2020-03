A Firenze una piantina ornamentale contro la violenza sulle donne al mercato contadino del Parterre

Piantine ornamentali contro la violenza sulle donne. E’ confermata l’iniziativa di Donne in Campo Cia Toscana Centro, in programma domani, venerdì 6 marzo al mercato contadino de La Spesa in Campagna, in occasione della Giornata internazionale della donna (dell’8 marzo). Il mercato si tiene ogni venerdì al Parterre di Firenze (Piazza della Libertà), con orario 8-14.

Fra i banchi del mercato contadino settimanale con le produzioni locali delle aziende agricole Cia, saranno in vendita le piantine ornamentali il cui ricavato sarà interamente devoluto ad Artemisia, il Centro antiviolenza di Firenze.

Inoltre per l’intera mattinata sarà presente Mirian Focili, autrice del romanzo giallo “Il Fosso Bianco”, che presenterà il libro (ore 10.30) ed una parte del ricavato andrà ad Artemisia.

Fonte: CIA Toscana

