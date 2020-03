Buongiorno oggi ringrazio Letizia dell'Associazione Il Ponte, qualche mese fa la signora insieme ad una sua collega sono state intervistate in radio per promuovere le varie attività e laboratori che vengono fatti dall'associazione. Ho così avuto la possibilità mentre aspettavano di andare in studio di parlare con loro e naturalmente abbiamo parlato della rubrica di cucina così nei giorni seguenti Letizia mi ha spedito la ricetta del suo cheescake alle fragole.

La ricetta la propongo adesso perché quando Letizia è venuta in radio era novembre e in quel periodo non ci sono le fragole, così ho aspettato che fosse la stagione giusta per dare questo buonissimo dolce, che a me piace molto e adesso è il tempo delle fragole che ho già visto sui banchi dei supermercati. Il Ceesecake di Letizia non va messo in forno ma solo in frigo, così ci risparmiamo di accenderlo.

Ho trovato una curiosità su questo dolce: il Cheesecake come lo conosciamo oggi è un dolce che lo associamo alla tradizione anglosassone ma una delle prime ricette dove compare un dolce con il formaggio è l'antica Grecia quando nel 776 a.C nell'isola di Delos veniva dato agli atleti per rinvigorire e dare energia al fisico, una torta a base di formaggio di pecora e miele. Anche nell'antica Roma come ci racconta in una ricetta di Catone il Censore nel suo De Agri Cultura veniva fatto un dolce chiamato Placenta che veniva realizzato con due dischi di pasta e nel mezzo veniva messo del formaggio. Oggi ci sono molte varianti di questo dolce e ogni continente ha la sua specialità, il Cheesecake può essere preparato cotto al forno oppure semplicemente facendolo riposare in frigorifero a seconda della ricetta, e può essere variamente farcito.

La foto in primo piano mi è stata concessa gentilmente da Letizia.

Cheesecake alle fragole

Ingredienti

500 gr di fragole

2 cucchiai di zucchero

Il succo di un limone

200 gr di biscotti secchi come i digestive

100 gr di burro fuso

10 gr di gelatina in fogli

250 gr di mascarpone

200 gr di panna fresca

250 gr di yogurt alla fragola

125 gr di zucchero vanigliato

Per la decorazione

Succo delle fragole

Acqua

80 gr di zucchero

30 gr di amido di mais

Preparazione

Pulite le fragole e fatele a pezzettini, unite 2 cucchiai di zucchero, il succo di un limone e mescolate e mettete in frigorifero per almeno 12 ore. Passato questo tempo sbriciolate finemente i biscotti digestive e unite il burro fuso, mettete sul fondo di una tortiera tonda a cerniera e schiacciate bene. Mettete in frigorifero per almeno 30 minuti. Mettete la gelatina in fogli in acqua fredda. In una ciotola mettete il mascarpone, la panna fresca e con le fruste montate il composto, poi unite lo yogurt alla fragola, lo zucchero vanigliato. Strizzate la gelatina (non troppo), mettetela in un pentolino e fatela sciogliere sul fuoco: appena è sciolta unitela al composto, mescolate bene e versate sulla base che avevate messo in frigo. Rimettete tutto in frigorifero per circa 2 ore. Riprendete le fragole e separatele dal liquido che si è formato con un colino. Unite al succo di fragole dell’acqua fino ad ottenere 400 ml di liquido. Mettete sul fuoco (medio) con 80 gr di zucchero e 30 di amido di mais. Mescolate fino a che si addensa (circa 5 minuti) spegnete e versate il succo sulle fragole e amalgamate. Versate le fragole sulla base che avete già preparato e rimettete in frigorifero per almeno altre due ore.

Letizia dell’Associazione il Ponte.

