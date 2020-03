Commissioni permanenti a Lamporecchio, la maggioranza lamenta assenteismo delle opposizioni

Nella seduta del Consiglio comunale del 30 luglio 2019, su proposta del sindaco Alessio Torrigiani, i consiglieri eletti in rappresentanza dei cittadini hanno condiviso e approvato all'unanimità l'opportunità di costituire, in seno al consiglio, 4 commissioni consultive permanenti sulle materie bilancio, territorio, cultura, scuola e sociale, pari opportunità.

Le commissioni, composte da rappresentanti di maggioranza e di opposizione, si sono definitivamente formate nella seduta del 19 novembre 2019.

"Una scelta di natura prettamente politica e dal grande valore democratico" afferma il capogruppo di maggioranza Alessandro Pedini, "perché le commissioni, per loro natura, sono luoghi dove si approfondisce e ci si confronta sulle questioni amministrative che interessano la comunità. Un percorso concordato con le minoranze che ha individuato i componenti delle varie commissioni, successivamente approvati in Consiglio."

Ma la fase successiva, in primis quella della prima convocazione per l'elezione del presidente, ha fatto registrare tutt'altra volontà di partecipazione da parte dei consiglieri di opposizione.

Infatti, nonostante la convocazione del Sindaco in orari comodi e concordati, a ben due commissioni i componenti delle opposizioni non si sono presentati impedendone, in un caso, anche l'elezione del presidente e il suo funzionamento (cultura, scuola e sociale).

"Un atteggiamento di scarsa serietà e poco rispetto del ruolo che i cittadini gli hanno attribuito" conclude Pedini con un pizzico di polemica, sottolineando che "forse, per alcuni, e' piu' facile postare commenti o video sui social e male informare i cittadini piuttosto che presentarsi nelle sedi opportune per chiedere chiarimenti e discutere dei problemi reali della comunità."

Fonte: Comune di Lamporecchio

