Coronavirus, MuDEV: annullati musei gratis nel weekend

Il MuDEV sistema museale “Museo Diffuso Empolese Valdelsa”, informa che, in ottemperanza delle nuove disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ieri, 4 marzo 2020, l'iniziativa promozionale che prevedeva l'ingresso gratuito nei musei lanciata per il weekend del 6 – 8 marzo 2020 è stata annullata.

Per informazioni su indirizzi e orari dei singoli musei, si invita a contattare direttamente le singole strutture.

LE COSE DA SAPERE SUL CORONAVIRUS

Per fare chiarezza sul Covid-19, ecco le dieci norme da seguire diramate dal Ministero della Salute. Qui le ultime disposizioni della Regione.

Per ogni utile informazione è in funzione il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24. Qui i numeri per ogni singola Asl di riferimento.

Di seguito alcuni link utili dal Ministero della Salute e dalla Regione.

Fonte: Ufficio stampa

