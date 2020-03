Coronavirus, 8 nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro

Sono otto, oggi, i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro.

Nello specifico: 1 persona di 48 anni di Santa Maria a Monte, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione. 1 persona di 71 anni di Firenze ricoverata per polmonite, 1 persona di 71 anni di Firenze ricoverata per polmonite, 1 persona di 60 anni di Firenze, con sintomi lievi, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione. 1 persona di 52 anni di Firenze ricoverata per polmonite. 1 persona di 70 anni di Firenze ricoverata per polmonite. 1 persona di 57 anni di Empoli, in buone condizioni di salute, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione. Infine 1 persona di 77 anni di Firenze, in buone condizioni di salute, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Fonte: AUSL Toscana Centro

