Coronavirus, cinema fiorentino rimane aperto: "Rispettata distanza di sicurezza interpersonale"

In attuazione del Dcpm del 4 marzo 2020, contenente disposizioni per il contrasto e il contenimento in tutto il territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, il cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour, 50/r) resterà aperto, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli spettatori.

I posti in sala, nei quali sarà possibile accedere, saranno segnalati da un apposito contrassegno e saranno garantite modalità di accesso e di uscita adeguate.

Ad oggi, annunciato il rinvio di due eventi in calendario: Firenze Archeofilm (previsto per- l'11 – 13 marzo), che si terrà dal 12 al 15 giugno e la presentazione del libro Un’idea più grande di me (Luca Sossella editore) di Armando Punzo e Rossella Menna, prevista per il 6 marzo e rinviata in data da stabilire.

Tutti gli aggiornamenti su eventuali variazioni degli eventi in programma sul sito: www.cinemalacompagnia.it.

Fonte: Cinema La Compagnia Firenze

