Coronavirus, Cinema Stensen aperto con posti ridotti per mantenere la distanza di sicurezza tra gli spettatori

Il decreto del governo emanato in data 4 marzo 2020 per limitare il contagio da coronavirus prevede alcune restrizioni anche per i cinema e i teatri.

La Fondazione Stensen rimane aperta rispettando le disposizioni precauzionali previste:

- i bagni sono sanificati e i locali aerati regolarmente

- le superfici e gli oggetti a contatto con il personale e con il pubblico sono disinfettati più volte al giorno

- il disinfettante per mani usato dal personale è a disposizione anche del pubblico

- la capienza della sala è ridotta a 70 posti, in modo da permettere una disposizione a scacchiera degli spettatori che mantenga la distanza di sicurezza di almeno 1 metro

Il Cinema Stensen si impegna a mantenere una regolare programmazione, dettata dal buon senso e nel rispetto della sicurezza di tutti.

Fonte: Cinema Stensen - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze