Coronavirus, Gliozzi (Assoconciatori): "Le concerie rischiano di perdere l'annata"

Non c'è un clima sereno nelle concerie per il Coronavirus, per usare un eufemismo. Il decreto di ieri, mercoledì 4 marzo, è stato un bel colpo anche per le aziende della Zona del Cuoio e non solo. Da tempo, però, il Covid-19 sta spaventando e rallentando l'economia del distretto di Santa Croce sull'Arno e zone limitrofe. Ne ha parlato anche Aldo Gliozzi, direttore della Associazione Conciatori.

A margine della presentazione di Aquart, Gliozzi ha spiegato: "È un momento di forte preoccupazione per il settore. Il mercato cinese è uno dei più importanti per noi, anche per quanto concerne il consumo e non solo la lavorazione. C'è timore, molte case di moda hanno ridotto o sospeso gli ordinativi. È una situazione complicata, difficile da affrontare e non sarà facile prevedere il risultato finale totale. L'Assoconciatori si sta muovendo sia con le istituzioni locali sia con gli enti preposti regionali e nazionali. Il decreto per ora non ha dato grandi iniziative sulla parte economica".

Quand'è che la situazione potrebbe tornare normale? La risposta è difficilissima, ha confermato Gliozzi: "A questo punto per noi sarebbe importante capire il momento temporale del picco dell'epidemia, una volta superato allora anche il nostro mercato ripartirà, perché vedremmo la fine. Fino allora è difficile dare numeri sulla diminuzione di fatturato o altro, altrimenti si danno dati a caso. La Cina pesa il 25-30% sul fatturato nostro, ma quanto fatturato si perderà non si sa".

Il distretto viene da un 2019 non positivo, il 2020 pareva un anno importante e interessante ma il Coronavirus ha vanificato un esordio positivo: "Il rischio è quello di perdere l'annata. Le conce lavorano un anno e mezzo avanti rispetto ai negozi, è il momento di produzione massima per l'inverno 2021 e perdere questi mesi significa perdere il 70% del lavoro di un anno. Sono cose che non fanno piacere per il Made in Italy in generale, ma sta al Governo tutelare questo danno d'immagine".

Gianmarco Lotti

