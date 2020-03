Coronavirus, Dilettanti Toscana: sospese le attività fino a metà marzo

Il Consiglio Direttivo del C.R. Toscana

- preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso lo scorso 4 marzo 2020 con il quale vengono adottate misure di prevenzione, informazione, contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

- osservato che nel predetto decreto è stata disposta la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado;

- osservato altresì che viene disposta la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo sia pubblico che privato;

- ritenuto infine che, al fine di consentire la piena efficacia delle alternanze ed abbinamenti in ordine all’utilizzo del medesimo impianto da parte di più squadre e/o più società, qualsiasi provvedimento da adottare non possa astenersi dall’interessare tutta l’attività sportiva svolta nella Regione senza distinzione alcuna

Dispone la sospensione di ogni attività sportiva di ciascun Campionato e Torneo relativo all’attività Dilettante, Giovanile e di Base organizzato dal C.R. Toscana, senza esclusione alcuna fino al 15 marzo 2020 compreso.

Lega Nazionale Dilettanti Toscana

