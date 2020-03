Coronavirus, che cosa c'è da sapere: incontro in diretta Facebook con il dottor Renzo Berti

Coronavirus: che cosa c'è da sapere. L'incontro informativo per l'area del comprensorio del cuoio sarà trasmesso in diretta Facebook sulle pagine di Clivo Tv e gonews.it. Domani, venerdì 6 marzo alle 17.30 dalla sala consiliare del Comune di San Miniato l'incontro con il professor Renzo Berti, direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Centro. Saranno presenti i sindaci del comprensorio. Un'occasione utile per fare chiarezza sullo stato d'emergenza. Gli spettatori potranno interagire commentando durante la diretta Facebook e ponendo le loro domande all'esperto. L'evento è promosso dai 4 comuni del comprensorio (San Miniato, Montopoli, Santa Croce e Castelfranco), da Sds Empolese Valdarno Valdelsa e Anci Toscana.

Tutte le notizie di San Miniato