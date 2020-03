Coronavirus, gel disinfettante in regalo alla Farmacia Civitas di Capanne

Da quando l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus (Covid-19) ha interessato anche l’Italia, l’aumento vertiginoso delle richieste da parte degli utenti di gel idroalcolici che garantiscono una maggior igiene delle mani ha portato non solo alla loro difficile reperibilità nelle farmacie, ma anche a una deplorevole speculazione sui prezzi.

Proprio per questo, la farmacia comunale Civitas di Capanne ha deciso di contattare un’azienda specializzata nella produzione di un gel disinfettante ed emolliente per creare una linea a nome della farmacia stessa. L’obiettivo, però, non è tanto quello di dar sostegno alla domanda, quanto piuttosto di dare la possibilità a tutti di procurarsi un flacone di gel, che verrà regalato a tutti coloro che faranno acquisti in farmacia.

«L’emergenza non può e non deve diventare un business – spiega la direttrice, dottoressa Annalisa Pacini – la nostra farmacia ha un ruolo importante nel tessuto sociale del Comune di Montopoli, che abbiamo voluto ribadire anche con il nuovo orario ad apertura continuata, dal lunedì al sabato dalle 8 del mattino alle 20».

I pezzi ordinati e prodotti, al momento, sono 500. Dunque, non un modo per farsi pubblicità, viste anche le scorte limitate, ma al contrario un’assunzione di responsabilità sociale da parte della farmacia e del Comune stesso.

«Volevamo mandare un messaggio rassicurante e contrastare, nel nostro piccolo, la speculazione che ha fatto salire ingiustificatamente i prezzi di prodotti basilari come i gel disinfettanti in un momento di bisogno – aggiunge il sindaco Giovanni Capecchi – la farmacia comunale dimostra così di non avere solo un profilo sanitario, ma anche un ruolo e una vocazione sociale per tutto il territorio»

