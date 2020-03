Coronavirus, le iniziative sospese a Lastra a Signa

In linea con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, il Comune di Lastra a Signa ha deciso di sospendere gli eventi culturali e sociali programmati nei locali di proprietà e in gestione comunale fino al 3 aprile 2020.

Annullati quindi tutti gli eventi del Comune promossi all’interno del Marzo Donna, tranne la Camminata Rosa del prossimo 8 marzo in quanto attività svolta completamente all’aperto e con il rispetto delle distanze di sicurezza contenute nel decreto.

Sospesi fino a data da destinarsi gli appuntamenti della manifestazione ciclostorica La Lastrense che doveva essere inaugurata il prossimo 14 marzo, come sospesi sono tutti gli eventi all’interno del Centro Sociale residenziale e all’interno della biblioteca comunale, quest’ultima rimarrà aperta facendo rispettare le distanze di sicurezza tra le persone che si recheranno nelle sale di consultazione e di lettura.

Anche la manifestazione di promozione della lettura Leggere che Gusto è sospesa e rimandata a data da destinarsi. Il Teatro delle Arti ha deciso - pur aderendo allo spirito e alle norme presenti nel recente decreto governativo sull'emergenza del virus COVID-19 - di mantenere vive le proprie programmazioni teatrali e cinematografiche. Le attività fino al 3 aprile 2020 saranno limitate a cento spettatori ad apertura di sala; ogni spettatore avrà il posto numerato ad una distanza superiore ad un metro.

Come disposto dal Decreto le attività delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi) del comune di Lastra a Signa sono sospese fino al 15 marzo 2020.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

