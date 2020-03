Coronavirus, rimandato 'Il gatto in cantina' allo Shalom

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale sulla sicurezza dal diffondersi del contagio da "corona virus", il Teatro Shalom ha rimandato a data da definire lo spettacolo del "Il gatto in cantina" previsto per domenica 8 marzo.

LE COSE DA SAPERE SUL CORONAVIRUS

Per fare chiarezza sul Covid-19, ecco le dieci norme da seguire diramate dal Ministero della Salute. Qui le ultime disposizioni della Regione.

Per ogni utile informazione è in funzione il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24. Qui i numeri per ogni singola Asl di riferimento.

Di seguito alcuni link utili dal Ministero della Salute e dalla Regione.

